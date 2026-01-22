Путин предложил миллиард долларов в ответ на инициативу Трампа о «Совете мира»

Президент России Владимир Путин неожиданно отреагировал на предложение Дональда Трампа о вступлении в «Совет мира», выбрав тактику переговоров и предложив миллиард долларов, сообщает АБН24 .

Президент России Владимир Путин необычно ответил на инициативу бывшего президента США Дональда Трампа о создании «Совета мира». По данным китайских политических аналитиков, Трамп объявил себя председателем нового органа и пригласил к участию лидеров более шестидесяти стран.

Китайские эксперты отметили, что Путин не стал отказываться от предложения, а вместо этого предложил внести миллиард долларов. Аналитики считают, что такой шаг не был компромиссом, а стал способом использовать ситуацию для усиления позиций России.

«Выбор Путина в пользу варианта не отказываться плюс предложить 1 миллиард долларов был не актом компромисса, а скорее способом превратить ситуацию в рычаги влияния России, сместив акцент с санкций на переговоры», — пояснили китайские аналитики.

