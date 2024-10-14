Путин предложил Думе ратифицировать Договор о всеобъемлющем партнерстве с КНДР

В Госдуме рассмотрят Договор о всеобъемлющем партнерстве с КНДР

Президент РФ Владимир Путин внес в Государственную Думу законопроект о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР.

Документ находится в системе обеспечения законодательной деятельности нижней палаты российского парламента.

Договор между Москвой и Пхеньяном предусматривает военную и иную помощь одной из стран в случае нападения на другую, сотрудничество для установления регионального мира, отсутствие санкций.

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве был подписан во время визита Владимира Путина в Северную Корею в июне 2024 года.