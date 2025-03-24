Путин позвонил в ОАЭ во время переговоров РФ — США: о чем говорил президент
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Президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян провели телефонный разговор во время российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Глава РФ поблагодарил визави за активное посредничество при обмене пленными между Москвой и Киевом, а лидер Эмиратов поприветствовал сегодняшние переговоры российской и американской делегаций, сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры также обсудили развитие диалога РФ и США по поиску путей мирного урегулирования украинского конфликта и нормализацию двусторонних отношений между Москвой и Вашингтоном.
Кроме того, Путин и Мухаммед Аль Нахайян положительно оценили уровень стратегических отношений между Россией и Эмиратами. Стороны также высказались за будущую работу по взаимовыгодным проектам гуманитарного и торгово-экономического характеров.
«Будет поддерживаться и плотная координация в формате „ОПЕК плюс“», — добавили в Кремле.
Владимир Путин также поздравил Мухаммеда Аль Нахайяна и весь народ ОАЭ с Рамаданом, священным для мусульман месяцем.