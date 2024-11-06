Путин постановил отметить 80-летие Жириновского
Путин постановил создать оргкомитет для празднования 80-летия Жириновского
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Российский президент Владимир Путин постановил провести праздничные мероприятия в 2026 году по случаю 80-летия со дня рождения покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Председателем оргкомитета назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин, следует из указа главы государства.
Володин возглавит организационный комитет, который займется подготовкой и проведением праздничных мероприятий. Путин также постановил утвердить прилагаемый состав оргкомитета для планируемых празднований.
Жириновский умер 6 апреля 2022 года, ему было 75 лет. Политика не стало из-за тяжелых последствий перенесенного коронавируса, вызвавших отказ легких.
Владимир Жириновский похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.