Путин постановил отметить 80-летие Жириновского

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Российский президент Владимир Путин постановил провести праздничные мероприятия в 2026 году по случаю 80-летия со дня рождения покойного основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Председателем оргкомитета назначен спикер Госдумы Вячеслав Володин, следует из указа главы государства.

Володин возглавит организационный комитет, который займется подготовкой и проведением праздничных мероприятий. Путин также постановил утвердить прилагаемый состав оргкомитета для планируемых празднований.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года, ему было 75 лет. Политика не стало из-за тяжелых последствий перенесенного коронавируса, вызвавших отказ легких.

Владимир Жириновский похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.