Путин после Магадана и Аляски поехал на Чукотку и встретился с губернатором

Президент России Владимир Путин во время возвращения из американской Аляски, где встречался с главой США Дональдом Трампом, заехал в Чукотский автономный округ (ЧАО). Там он провел встречу с губернатором Владиславом Кузнецовым, сообщает Кремль .

Руководитель региона рассказал Путину, что Чукотка занимает второе место в Дальневосточном федеральном округе по промышленному производству. По инвестициям в основной капитал ЧАО занимает четвертое место.

По словам Кузнецова, в регионе увеличивается количество малого и среднего бизнеса. При этом по уровню розничной торговли Чукотка оказалась на первом месте в округе.

Губернатор подчеркнул, что на Чукотке развивают сельское хозяйство. Там стараются сами изготавливать все, что можно.

Чукотка — самый близкий регион к американской Аляске. В составе автономного округа находится остров Ратманова. От него до острова Крузенштерна, входящего в состав штата Аляска, чуть менее четырех километров.