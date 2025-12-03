Путин посетит Индию 4 декабря для переговоров с Моди о сотрудничестве

Президент России Владимир Путин 4 декабря отправится в Нью-Дели, где встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди для обсуждения вопросов энергетики, торговли и военно-технического сотрудничества, сообщает Общественное Телевидение России .

Владимир Путин совершит первый за четыре года визит в Индию 4–5 декабря. В Нью-Дели пройдет российско-индийский саммит, на котором президент России встретится с премьер-министром Нарендрой Моди. В повестке переговоров — развитие сотрудничества в энергетике, космосе, сельском хозяйстве и увеличение импорта индийских товаров в Россию.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что лидеры обсудят создание механизмов взаимодействия, защищенных от влияния третьих стран, а также вопросы поставок российских истребителей Су-57 и зенитных ракетных комплексов С-400. По словам Пескова, военно-техническое сотрудничество между странами выходит за рамки поставок вооружений и включает обмен технологиями и совместные разработки.

Стороны также планируют подписать 10 межправительственных документов и более 15 коммерческих соглашений. Эксперты отмечают, что визит Путина укрепит позиции России в Индии и продемонстрирует независимость индийской внешней политики от давления США. Политический советник Сергей Маркелов подчеркнул, что партнерство с Индией важно для России в условиях конкуренции за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

