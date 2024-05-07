Путин подписал указ о сложении полномочий правительством
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Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ о сложении полномочий российским правительством, при этом оно продолжит исполнять свои обязанности.
Ранее премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России.
Процедура формирования нового состава правительства РФ начинается с назначения председателя. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры ГД.
Состав нового кабинета министров будет известен в течение ближайших дней. Путин может назвать имя нового председателя правительства уже 7 мая, заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Ранее Владимир Путин поблагодарил «уходящее правительство» за совместную работу и за то, что «экономика России росла темпами выше мировой».