Путин подписал указ о сложении полномочий правительством

сегодня в 13:39

Президент РФ Владимир Путин во вторник подписал указ о сложении полномочий российским правительством, при этом оно продолжит исполнять свои обязанности.

Ранее премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о сложении полномочий правительства перед вновь избранным президентом России.

Процедура формирования нового состава правительства РФ начинается с назначения председателя. Указ об этом подписывается президентом после утверждения кандидатуры ГД.

Состав нового кабинета министров будет известен в течение ближайших дней. Путин может назвать имя нового председателя правительства уже 7 мая, заявлял его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Владимир Путин поблагодарил «уходящее правительство» за совместную работу и за то, что «экономика России росла темпами выше мировой».