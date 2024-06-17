Путин: Подмосковье — один из регионов, который активно прирастает
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отметил, что регион находится в числе тех, где активно растет население.
«В отличие от многих других регионов страны, Московская область прирастает сильнее», — заявил Путин.
Воробьев согласился с главой государства. Он рассказал, что количество населения в Подмосковье увеличивается ежегодно.
«В прошлом году мы приросли порядка 70 тыс., а так у нас порядка 70–90 тыс., учитывая высокую миграционную активность, эти процессы происходят», — ответил глава региона.