Путин: Подмосковье — один из регионов, который активно прирастает

Президент России Владимир Путин во время рабочей встречи с губернатором Московской области Андреем Воробьевым отметил, что регион находится в числе тех, где активно растет население.

«В отличие от многих других регионов страны, Московская область прирастает сильнее», — заявил Путин.

Воробьев согласился с главой государства. Он рассказал, что количество населения в Подмосковье увеличивается ежегодно.

«В прошлом году мы приросли порядка 70 тыс., а так у нас порядка 70–90 тыс., учитывая высокую миграционную активность, эти процессы происходят», — ответил глава региона.