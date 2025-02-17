Путин поддержал выдвижение губернатора Камчатки на переизбрание в должности
Глава Камчатки Солодов получил одобрение Кремля на переизбрание на второй срок
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Действующий губернатор Камчатского края Владимир Солодов заручился поддержкой президента РФ Владимира Путина в вопросе своего переизбрания, пишет ТАСС.
В ходе личной беседы с Владимиром Путиным региональный лидер обозначил свои планы на будущее. Он заявил, что при поддержке главы государства и населения Камчатки готов продолжить работу и завершить уже начатые проекты.
Вопрос о продлении полномочий главы Камчатки встал в связи с приближающимся окончанием его первого губернаторского срока в сентябре 2025 года. Путин положительно отреагировал на инициативу Солодова и пожелал ему успехов в предстоящей кампании.
Президент выразил одобрение достигнутых результатов и отметил ключевую роль общественного одобрения.