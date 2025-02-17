Путин поддержал выдвижение губернатора Камчатки на переизбрание в должности

В ходе личной беседы с Владимиром Путиным региональный лидер обозначил свои планы на будущее. Он заявил, что при поддержке главы государства и населения Камчатки готов продолжить работу и завершить уже начатые проекты.

Вопрос о продлении полномочий главы Камчатки встал в связи с приближающимся окончанием его первого губернаторского срока в сентябре 2025 года. Путин положительно отреагировал на инициативу Солодова и пожелал ему успехов в предстоящей кампании.

Президент выразил одобрение достигнутых результатов и отметил ключевую роль общественного одобрения.