Путин поблагодарил Лукашенко за пресечение ввоза в РФ партии взрывчатки

Глава российского государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора выразил благодарность белорусскому коллеге Александру Лукашенко за задержание крупной партии взрывчатки, которая направлялась в Россию из Польши.

«Владимир Путин позвонил Александру Лукашенко и поблагодарил за задержание крупнейшей партии особо опасного груза — взрывчатки», — говорится в сообщении Telegram-канала «Пул первого».

Российский лидер выразил признательность и попросил Лукашенко поощрить специалистов и экспертов, которые выявили и идентифицировали опасный груз.

Накануне Белорусская таможенная служба пресекла попытку ввезти на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) мощную партию взрывчатки общей массой более 580 кг. По словам задержанного водителя, им воспользовались, так как он не зал о грузе.