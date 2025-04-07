Водитель микроавтобуса со взрывчаткой в Белоруссии сказал, что не знал о грузе

Водитель задержанного в Белоруссии микроавтобуса со взрывчаткой Евгений Манько рассказал, что не знал о грузе, который должен был доставить на территорию РФ, сообщает РИА Новости .

«Мной воспользовались, даже ни на секунду не задумываясь о том, что произойдет со мной и моей семьей, кем-то еще…», — отметил он.

Мужчина рассказал, что занимается перевозками автомобилей из Европы и Россию и Беларусь. Он добавил, что заказ ему передал его знакомый из Эстонии.

Белорусская таможенная служба пресекла попытку ввезти на территорию Европейского экономического союза (ЕАЭС) мощную партию взрывчатки общей массой более 580 килограммов.

Водителя задержали после того, как осмотрели транспорт марки Mercedes на пункте пропуска «Брест» и заметили характерное затемнение на полу машины, а также в стенке между грузовым и пассажирским отсеками. При проверке оказалось, что мужчина вез взрывчатку иностранного производства.