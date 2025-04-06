На территорию Европейского экономического союза хотели ввезти 580 кг взрывчатки

Провезти опасный груз через белорусско-польскую границу с дальнейшей транспортировкой в Россию 580 килограммов взрывчатки пытался 41-летний мужчина. Водителя задержали после того, как осмотрели транспорт марки Mercedes на пункте пропуска «Брест» и заметили характерное затемнение на полу машины, а также в стенке между грузовым и пассажирским отсеками. При проверке оказалось, что мужчина вез взрывчатку иностранного производства.

Предполагается, что изготовили ее на территории США.

«Предположительно, взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой», — говорится в сообщении таможни.

В итоге опасный груз извлекли с помощью специалистов. Экспертиза установила, что водитель вез бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН).

В отношении водителя уже возбудили уголовное дело. Также устанавливаются его сообщники.