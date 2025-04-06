На территорию Европейского экономического союза хотели ввезти 580 кг взрывчатки
Белорусская таможенная служба пресекла попытку ввезти на территорию Европейского экономического союза (ЕАЭС) мощную партию взрывчатки общей массой более 580 килограммов, сообщают «Таможенные органы Беларуси».
Провезти опасный груз через белорусско-польскую границу с дальнейшей транспортировкой в Россию 580 килограммов взрывчатки пытался 41-летний мужчина. Водителя задержали после того, как осмотрели транспорт марки Mercedes на пункте пропуска «Брест» и заметили характерное затемнение на полу машины, а также в стенке между грузовым и пассажирским отсеками. При проверке оказалось, что мужчина вез взрывчатку иностранного производства.
Предполагается, что изготовили ее на территории США.
«Предположительно, взрывчатое вещество пытались скрыть, накрыв его виброшумоизоляционными листами и листами ДСП. Для того чтобы на него не среагировали служебные собаки, внутренние края кузова обработали технической смазкой», — говорится в сообщении таможни.
В итоге опасный груз извлекли с помощью специалистов. Экспертиза установила, что водитель вез бризантное взрывчатое вещество пентаэритриттетранитрат (ТЭН).
В отношении водителя уже возбудили уголовное дело. Также устанавливаются его сообщники.