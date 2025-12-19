Путин ответил, запретят ли иностранные ИИ

Президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» разъяснил позицию государства относительно присутствия зарубежных ИИ-технологий на российском рынке. По его словам, Москва не планирует идти по пути тотальных запретов иностранных чат-ботов.

«Россия ничего не запрещает», — подчеркнул глава государства, добавив, что ограничения возможны лишь в случае нарушения российского законодательства.

Отдельно была затронута тема трансформации рынка труда. Отвечая на опасения о том, что искусственный интеллект вытеснит представителей массовых профессий — водителей и швей, — президент отметил, что технологический прогресс лишь усложняет рабочие специальности, делая их более престижными. Приоритетом государства останется целевая подготовка кадров, способных работать в связке с новыми технологиями, а не вместо них.

Путин также прояснил правила отработки для молодых врачей и рассказал, распространится ли обязательная отработка на выпускников педагогических вузов.

Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина проходят 19 декабря в Гостином дворе.

