Путин прояснил правила отработки для молодых врачей: коснется ли это педвузов

Путин: выпускников медвузов не будут в наручниках отправлять в другие города

В ходе «Итогов года» Владимир Путин ответил на вопрос студентки-медика из Кемерова, которая выразила опасение, что обязательная трехлетняя отработка после бюджетной ординатуры помешает ей создать семью в оптимальном возрасте.

Глава государства подчеркнул, что текущие обязательства выпускников — это справедливое условие бесплатного обучения за счет государства. Однако он дал понять: профессиональный долг не должен вступать в конфликт с демографическими задачами страны.

«Ни начало карьеры, ни образование не должны быть поводом откладывать брак и детей», — заявил президент в ходе Прямой линии 19 декабря.

Путин также рассказал, как будет проходить распределение выпускников медвузов из-за недавно принятых изменений в законодательстве, которые были встречены с критикой. Он заверил, что обязательного направления в конкретные населенные пункты «в наручниках» не будет — речь идет лишь об отработке в системе ОМС по выбранной специальности. Более того, президент допустил, что в будущем норма об обязательной отработке может быть полностью отменена, если дефицит кадров будет восполнен иными мерами стимулирования.

По словам Путина, обязательную отработку не планируют распространять на выпускников педагогических вузов.

