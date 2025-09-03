Путин отправил президентский самолет для спасения больного раком ребенка в Китае

Российский лидер Владимир Путин помог больному раком мальчику из РФ, предложив ему и его маме самолет из президентской летной группы, сообщает kp.ru .

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал, что ребенок приехал на лечение в Китай незадолго до визита Путина в эту страну. К несчастью, состояние мальчика не улучшилось.

У малыша начались приступы эпилепсии. Китайские врачи заявили, что не могут ничего сделать. Они отметили, что ребенка нужно срочно отвезти на родину. Однако мальчик находился в тяжелом состоянии, ему требовалось сопровождение врачей в пути.

Его мать обратилась в посольство за помощью. Посол рассказал обо всем Путину. Президент дал команду министру здравоохранения Михаилу Мурашко, который быстро вызвал в Китай двух врачей.

Состояние ребенка удалось стабилизировать. Малышу и его маме предоставили борт специального летного отряда «Россия». Обычно на таком летают министры и чиновники, а также сам президент, но в этот раз он будет спасать жизнь малыша.

Ранее в Пекине завершился парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны. Его в том числе посетил Путин.