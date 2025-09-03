сегодня в 07:40

В Пекине завершился парад в честь 80-летия окончания Второй мировой войны

На площади Тяньаньмэнь в Пекине завершился военный парад в честь 80-летия победы над Японией и окончания Второй мировой войны, сообщает RT .

В небо с площади выпустили 80 тыс. голубей мира и воздушные шары.

На параде КНР впервые представила стратегические силы наземного, морского и воздушного базирования в качестве ядерной триады. Кроме того, в первый раз в параде принимали участие Военно-космические, Кибервойска и Войска информационной поддержки страны.

С трибун на парадом наблюдали президент РФ Владимир Путин, китайский лидер Си Цзиньпин и глава КНДР Ким Чен Ын.