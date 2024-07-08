Путин освободил от должностей помощников секретаря Совбеза РФ Мухитова и Аношина
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Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил Евгения Аношина и Наиля Мухитова от должностей помощников секретаря Совета безопасности РФ. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
Причина снятия Аношина и Мухитова с постов не уточняется.
Также неизвестно, кто в дальнейшем займет данные должности.
Аношина назначали помощником секретаря Совбеза РФ 31 января. До этого он занимал пост пресс-секретаря аппарата Совбеза.