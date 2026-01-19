Путин окунулся в прорубь на Крещение

Президент РФ Владимир Путин по традиции окунулся в прорубь на Крещение. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости .

Он добавил, что Путин каждый год окунается в прорубь во время крещенских купаний. Глава государства относится к Крещению как к большому празднику, как и другие православные, работающие в Кремле.

«И, конечно, вот этот обряд, это таинство многие соблюдают. Есть те, кто не соблюдает», — уточнил Песков.

Он уточнил, что это «персональный вопрос» для каждого.

19 января православные отмечают один из древнейших христианских праздников — Крещение Господне. В ночь на 19 января традиционно совершаются крещенские купания в специально подготовленных прорубях.

