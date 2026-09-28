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Путин ограничил доступ к ряду информации в сфере ТЭК

Политика

Фото - © РИА Новости

Президент России Владимир Путин подписал указ, который утверждает перечень закрытой информации в сфере топливно-энергетического комплекса (ТЭК), сообщает ТАСС.

В перечень входят сведения об экспорте товаров юридическим лицом, включая наименования, количество, данные о цене,  продавцах и покупателе, направлениях поставок и маршрутах перевозки,  транспортных средствах, а информация также, а также о дате и времени начала и окончания операций.

Также указом ограничен доступ к агрегированной информации таможенной статистики об экспорте, данным об объемах переработки и производства товаров российскими НПЗ. Еще закрытой будет считаться информация о планируемых объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

Согласно указу, распространять данную информацию, в том числе через СМИ и в Сети, нельзя. Исключение — раскрываемая юридическим лицом информация о своей деятельности.

Путин поручил правительству в течение 10 дней определить перечень кодов товаров по ТН ВЭД и Общероссийскому классификатору продукции, в отношении которых применяются положения указа.

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