Путин обсудил с Эрдоганом ситуации в зоне Персидского залива и на Украине

Главы государств провели углубленный обмен мнениями по поводу продолжающейся эскалации военно-политической ситуации в зоне Персидского залива. Они считают, что интенсивные бои в этом районе ведут к серьезным негативным последствиям, в том числе и глобального масштаба, среди них проблемы в энергетике, торговле и логистике.

Они также согласились с необходимостью скорейшего прекращения огня и выработки компромиссных договоров о мире, которые учитывают законные интересы всех стран этого региона.

Еще Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины. Российский лидер выразил признательность турецкому президенту за готовность содействовать переговорам по этому вопросу. С учетом предпринимаемых Киевом попыток бить по связывающей РФ и Турцию газотранспортной инфраструктуре и торговым судам в Черном море они подчеркнули важность скоординированных мер для обеспечения там безопасности.

Еще лидеры обсудили шаги по расширению политических и торгово-экономических связей двух стран. В частности, они поговорили про реализацию совместных стратегических проектов в энергетической отрасли.

