Путин объяснил, чем России грозит потеря суверенитета

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани сказал, что Россию хотели сделать второстепенным государством, которое выполняет функцию исключительно сырьевого придатка.

«Нам всегда показывали свое место, и это место, в конечном итоге, привело бы нас к скатыванию России в разряд второстепенных государств, которые выполняют функцию исключительно сырьевых придатков, с потерей в большом объеме суверенитета страны», — заявил президент России.

Путин отметил, что таком качестве Россия не может не только развиваться, но и существовать.

«Россия не может существовать без суверенитета, в этом самое главное и выход России из этого состояния. Укрепление суверенитета и независимости в экономике и в финансах, в военном деле – повышение безопасности», — добавил российский лидер.

Путин заключил, что главное - создание условий для уверенного развития России в будущем как полноценного и самодостаточного государства.