Путин о назначении Хинштейна в Курскую область: он умеет работать с людьми

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что назначил бывшего депутата Госдумы Александра Хинштейна руководить в Курской области, так как уверен в его опыте и профессионализме.

По словам главы государства, Хинштейн отлично умеет работать с людьми, индивидуально с каждым.

«Он человек опытный, умеющий работать напрямую с людьми, поэтому туда его и назначал. Он длительное время работает в Государственной думе. Индивидуальная работа с каждым будет налажена», — сказал Путин в ходе ежегодной прямой линии.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.