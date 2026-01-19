Журналисты из Китая обратили внимание на реакцию российского президента. По их словам, поведение Путина оказалось неожиданным. Судя по всему, речь идет о словах российского лидера о стремлении восстановить отношения с Европой.

Авторы китайского издания отметили, что Трамп поставил ультиматум трем десяткам стран НАТО. По их мнению, бывший президент США был настроен решительно и стремился реализовать свои цели, в том числе связанные с Гренландией.

В публикации также подчеркивается, что для России важно поддерживать многополярный мир, а не способствовать реализации планов Трампа. Китайские журналисты считают, что позиция Москвы в этом вопросе имеет большое значение для международных отношений.

