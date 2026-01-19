Путин необычно отреагировал на ультиматум Трампа странам НАТО
Президент России Владимир Путин неожиданно отреагировал на ультиматум, который бывший президент США Дональд Трамп выдвинул странам НАТО, отмечают китайские журналисты, сообщает АБН24.
Журналисты из Китая обратили внимание на реакцию российского президента. По их словам, поведение Путина оказалось неожиданным. Судя по всему, речь идет о словах российского лидера о стремлении восстановить отношения с Европой.
Авторы китайского издания отметили, что Трамп поставил ультиматум трем десяткам стран НАТО. По их мнению, бывший президент США был настроен решительно и стремился реализовать свои цели, в том числе связанные с Гренландией.
В публикации также подчеркивается, что для России важно поддерживать многополярный мир, а не способствовать реализации планов Трампа. Китайские журналисты считают, что позиция Москвы в этом вопросе имеет большое значение для международных отношений.
