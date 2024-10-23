Путин назвал важным шагом присоединение Эфиопии к БРИКС

Он отметил, что это важный шаг и является подтверждением авторитета этой страны на международной арене.

«Продолжим содействовать гармоничной интеграции Эфиопии в работу объединения», — сказал Путин на встрече с премьером Эфиопии на полях саммита БРИКС.

Саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. На него приехали делегации из 36 государств.

В среду, 23 октября, была принята Казанская декларация XVI саммита БРИКС, проходящего в эти дни в столице Татарстана. Документ получил название «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности» (такова и общая тема саммита) и содержит 134 пункта.