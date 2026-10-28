Путин назвал Илона Маска «реально гениальным»

Президент России Владимир Путин высоко оценил способности американского миллиардера, инженера и основателя компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, говоря о старте отечественного проекта спутниковой связи «Рассвет». Глава государства сравнил масштабы спутниковых группировок: у американского бизнесмена на орбите уже больше 5 тыс. аппаратов, а Россия только начинает работу в этом направлении, сообщает NEWS.ru .

«Илон Маск — гениальный человек, просто реально гениальный. У него же на орбите сколько таких [спутников]? Больше 5 тысяч, а мы делаем только первые шаги», — заявил Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что российский аналог Starlink «Рассвет» в ближайшее время заработает эффективнее. По его словам, делать выводы пока рано: система еще не полностью развернута на орбите.

Минобороны также сообщило о создании в России глобальной системы мониторинга космической обстановки. Ведомство назвало среди главных задач Космических войск Воздушно-космических сил контроль космического пространства и поддержание готовности средств системы предупреждения.

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