Путин надеется закончить конфликт на Украине как можно скорее

Президент России Владимир Путин после встречи с американским коллегой Дональдом Трампом увидел шанс на завершение украинского конфликта. Он добавил, что между двумя лидерами сформировался доверительный и деловой контакт, сообщает РИА Новости .

«У меня есть все основания полагать, что, двигаясь по этому пути, мы можем дойти, и чем быстрее, тем лучше, до завершения конфликта на Украине», — отметил Путин.

Встреча президентов России и США состоялась в 22:00 15 августа по московскому времени на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже — самом крупном городе на американской Аляске. Саммит проходил в виде «три на три».

РФ, помимо Путина, представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. От США в саммите участвовали Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского главы Стивен Уиткофф.

Переговоры продолжались два часа 45 минут. Путин стал первым главой России, который прилетел на Аляску.