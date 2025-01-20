Путин: Москва поздравляет Трампа со вступлением в должность президента США

Российский лидер Владимир Путин провел совещание Совета безопасности РФ, во время которого поздравил Дональда Трампа со вступлением в должность 47-го президента США, сообщает РИА Новости .

Путин отметил, что предвыборный период был для республиканца нелегким, но тот справился с давлением. Он добавил, что Россия поздравляет избранного президента США Трампа со вступлением в должность.

Также Путин заявил, что Москва открыта для диалога с новой администрацией Соединенных Штатов по поводу решения украинского конфликта. Президент РФ подчеркнул, что для урегулирования кризиса необходимо добиться долгосрочного мира, а не краткого перемирия.

Диалог РФ и США, как уточнил Путин, должен строиться на равноправной и взаимоуважительной основе.

Ранее Трамп заявил о своей готовности завершить конфликт на Украине. Он отметил, что собирается «предотвратить третью мировую войну».