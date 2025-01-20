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Трамп заявил, что не допустит начала Третьей мировой войны

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал завершить конфликт на Украине и не допустить третьей мировой войны, пишет РИА Новости .

«Я завершу войну на Украине. Я остановлю хаос на Ближнем Востоке и предотвращу третью мировую войну», — заявил он в канун инаугурации.

Профессор политологии испанского Университета Кастилии — Ла-Манчи Карлос Гонсалес-Вилья считает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом положительно повлияет на контакты Вашингтона и Москвы.

В том числе изменится и внешняя политика США.