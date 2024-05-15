Путин: Москва открыта к диалогу по Украине

Владимир Путин назвал условия к диалогу по украинскому кризису

Президент России Владимир Путин назвал условия к диалогу по украинскому кризису в интервью китайскому агентству Синьхуа. Текст опубликован на сайте Кремля.

«Москва открыта к диалогу по Украине. Переговоры… должны включать серьезный разговор о гарантиях безопасности для России и противоборствующей стороны», — отметил глава российского государства.

Ранее Путин отметил, что Москва положительно оценивает подходы Пекина к урегулированию конфликта.

Они могли бы быть положены в основу политико-дипломатического процесса, заявил российский лидер.

Путин посетит Китай с государственным визитом 16-17 мая, это будет его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность.