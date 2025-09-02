Путин: Москва долго терпела удары ВСУ по энергетике, а теперь отвечает
Фото - © Медиасток.рф
Москва долго не отвечала на удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре, однако этому пришел конец. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо, сообщает РИА Новости.
Путин отметил, что российские войска на протяжении долгого времени не принимали никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. Москва не отвечала даже тогда, когда ВСУ атаковали российские энергообъекты в зимний период.
Однако терпение России в один момент закончилось. Она начала отвечать на украинские удары.
«И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьезно», — сказал президент РФ.
Фицо отметил, что обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским атаки ВСУ на энергоинфраструктуру на встрече 5 сентября.
Встреча Путина и Фицо проходит в Китае. Политики обсуждают решение украинского кризиса, экономические вопросы и сотрудничество России и Словакии.