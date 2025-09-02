сегодня в 13:27

Путин: Москва долго терпела удары ВСУ по энергетике, а теперь отвечает

Москва долго не отвечала на удары ВСУ по российской энергетической инфраструктуре, однако этому пришел конец. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с председателем правительства Словацкой Республики Робертом Фицо, сообщает РИА Новости .

Путин отметил, что российские войска на протяжении долгого времени не принимали никаких действий, касающихся гражданской инфраструктуры. Москва не отвечала даже тогда, когда ВСУ атаковали российские энергообъекты в зимний период.

Однако терпение России в один момент закончилось. Она начала отвечать на украинские удары.

«И мы отвечаем, конечно, ну, так скажем, серьезно», — сказал президент РФ.

Фицо отметил, что обсудит с президентом Украины Владимиром Зеленским атаки ВСУ на энергоинфраструктуру на встрече 5 сентября.

Встреча Путина и Фицо проходит в Китае. Политики обсуждают решение украинского кризиса, экономические вопросы и сотрудничество России и Словакии.