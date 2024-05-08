Путин лично поздравил Майю Санду и Саломе Зурабишвили с Днем Победы

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Президенты Молдовы и Грузии получили личные поздравления от Путина с 9 Мая

Российский президент Владимир Путин поздравил 12 иностранных коллег с Днем Победы. Среди адресатов поздравлений — женщины-президенты Грузии и Молдовы Саломе Зурабишвили и Майя Санду, сообщает «Царьград» .

Путин также поздравил с грядущим праздником азербайджанского президента Ильхама Алиева, главу Белоруссии Александра Лукашенко, Касым-Жомарта Токаева (президента Казахстана), Ваагна Хачатряна (Армения), Шавката Мирзиеева (Узбекистан), Сердара Бердымухамедова (Туркмения), Эмомали Рахмона (Таджикистан), Садыра Жапарова (Киргизия), Алана Гаглоева (Южная Осетия) и Аслана Бжанию, лидера Абхазии.

В своем послании Владимир Путин подчеркнул важность признания самоотверженности и мужества людей, которые приблизили достижение Победы. Президент РФ также выразил глубокую благодарность за жертвы и лишения, которые приблизили планету к миру.