сегодня в 05:42

Путин и Си Цзиньпин поздравили друг друга с Новым годом

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин обменялись поздравлениями по случаю Нового года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин 31 декабря 2025 года обменялись новогодними поздравлениями», — говорится в сообщении.

Тексты поздравительных писем не приводятся.

На Новый год принято устраивать семейное застолье. На него приглашают не только родственников, но и близких друзей. С ними люди смотрят праздничные программы и фильмы, весело общаются.

Не менее важная традиция — просмотр новогоднего обращения президента России.

Когда бьют куранты, также принято загадывать желания, которые должны непременно сбыться.

