Путин и Си провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, сообщает РИА Новости со ссылкой на китайское телевидение. Кремль пока не подтверждал переговоры двух лидеров.

Беседа прошла во второй половине дня 24 февраля, заявили в Пекине. Разговор состоялся по инициативе Москвы.

Прочих подробностей переговоров Путина и Си пока не приводится.

21 февраля в Кремле заявляли, что Путин и Си могут обсудить российско-американские переговоры в Эр-Рияде. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что разговора глав России и Китая «стоит ожидать».

Переговоры Россия — США прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Делегаты обсуждали двусторонние отношения и урегулирование кризиса на Украине.