Песков: Путин и Си Цзиньпин могут обсудить переговоры Москвы и Вашингтона

Президент РФ Владимир Путин планирует провести телефоны разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы они могут обсудить и российско-американские переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Он ответил на вопрос журналистов о том, состоится ли разговор Путина с Си Цзиньпином, во время которого они затронут тему итогов переговоров в Эр-Рияде.

Песков сообщил, что этого «стоит ожидать».

Российско-американские переговоры прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Их назвали важным шагом на пути к восстановлению взаимоотношений двух стран.

В ходе мероприятия стороны также затронули тему урегулирования конфликта на Украине. Москва и Вашингтон договорились назначить команды на высоком уровне, чтобы начать переговоры по решению украинского кризиса.