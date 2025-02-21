Песков: Путин и Си Цзиньпин могут обсудить переговоры Москвы и Вашингтона
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Президент РФ Владимир Путин планирует провести телефоны разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. В ходе беседы они могут обсудить и российско-американские переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Он ответил на вопрос журналистов о том, состоится ли разговор Путина с Си Цзиньпином, во время которого они затронут тему итогов переговоров в Эр-Рияде.
Песков сообщил, что этого «стоит ожидать».
Российско-американские переговоры прошли в Эр-Рияде 18 февраля. Их назвали важным шагом на пути к восстановлению взаимоотношений двух стран.
В ходе мероприятия стороны также затронули тему урегулирования конфликта на Украине. Москва и Вашингтон договорились назначить команды на высоком уровне, чтобы начать переговоры по решению украинского кризиса.