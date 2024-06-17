Путин и Рамафоза провели телефонный разговор

Путин поздравил Рамафозу с переизбранием в ЮАР

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре поздравил Сирила Рамафозу с переизбранием на пост президента Южно-Африканской Республики, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Выражена надежда на продолжение совместной работы по дальнейшему всестороннему укреплению стратегического партнёрства России и ЮАР», — указано в сообщении.

Рамапоза переизбран нижней палатой парламента страны на предстоящие пять лет,

Рамапоза получил 283 голоса депутатов, его оппонент Джулиуса Малему — 44 голоса.