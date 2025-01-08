Путин и правительство РФ обсудят нацпроекты 9 января

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9 января состоится обсуждение новых национальных проектов, в котором примет участие президент России Владимир Путин, сообщает aif.ru со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Глава государства будет обсуждать новые национальные проекты вместе с членами правительства.

В рамках этого события, которое пройдет в виде видеоконференции, будет представлен доклад от заместителя председателя правительства России Александра Новака.

Кроме того, на совещании планируется обсудить ряд текущих вопросов, но каких именно, не уточняется.