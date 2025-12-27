Путин и Назарбаев обсудили евразийскую интеграцию в неформальной обстановке

Как отмечается, стороны обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов в рамках Евразийского экономического союза и других структур, а также ключевые аспекты региональной и глобальной повестки.

Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева Айдос Укибай уточнил характер визита, отметив его личную, доверительную основу. Он подчеркнул, что многолетние дружеские отношения между лидерами сохраняют свою силу вне зависимости от государственных должностей, являясь одной из прочных основ межгосударственного взаимодействия.

Также было опровергнуто распространение недостоверной информации о месте постоянного проживания первого президента Казахстана, который, как подтверждено, находится на родине, сообщает «Интерфакс».

