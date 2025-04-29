Путин и Лукашенко проводят двустороннюю встречу в Волгограде

Появилось видео их встречи, в начале которой главы стран пожали друг другу руки. А Путин поблагодарил Лукашенко за приезд на священную Сталинградскую землю в преддверии Дня Победы.

«Очень рассчитываем видеть Вас в Москве в день основных торжеств 9 Мая», — сказал президент РФ.

Он добавил, что глава Белоруссии принял решение о том, чтобы ратный расчет страны прошел по Красной площади.

По его словам, у лидеров двух стран есть возможность поговорить о совместных делах как в формальной, так и в неформальной обстановке.