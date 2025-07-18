Путин и Эрдоган лично обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и украинский кризис

Президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган поговорили по телефону 18 июля о напряженной обстановке в Сирии и затронули украинский кризис. Оба лидера выразили беспокойство из-за недавних вспышек насилия в Сирии, об этом сообщили в Кремле .

Путин и Эрдоган согласились, что для Сирии важно сохранить единство территории и уважать ее суверенитет. Они считают, что стабильность можно вернуть только через переговоры и учет интересов всех религиозных групп сирийского общества.

Разговор был подробным и затронул не только сирийский вопрос, но и другие проблемы Ближнего Востока. Путин также сказал, что хочет мирно решить конфликт с Украиной через переговоры. Он поблагодарил Эрдогана за помощь в организации прямых встреч между Россией и Украиной в Стамбуле.

Также лидеры двух стран обсудили отношения между Россией и Турцией. Они положительно оценили встречу комиссии по торговле и экономике между Москвой и Анкарой, которая прошла 27 июня.

Лидеры России и Турции договорились поддерживать постоянную связь по обсужденным темам. Путин и Эрдоган решили продолжать общение по всем вопросам, которые они затронули.