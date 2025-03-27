Путин допустил совместные проекты в Арктике со странами Запада

Президент России Владимир Путин рассказал о том, в каком случае РФ может начать совместные проекты в Арктике с западными странами, сообщает РИА Новости .

Российский лидер выступил на VI Международном арктическом форуме «Арктика — территория диалога» в Мурманске. Он отметил, что больше возможностей для запуска глобальных международных проектов в регионе будет появляться, если Россия укрепит свои позиции.

Также предполагается, что участие в этих проектах примут дружественные страны. Кроме того, президент не исключил возможность совместной работы в Арктике с западными государствами.

Но это произойдет только в том случае, если Запад проявит интерес к такому сотрудничеству. Путин считает, что время совместных проектов обязательно наступит.

Российский лидер прибыл в Мурманскую область в четверг. В Кремле сообщали, что у него запланирована насыщенная программа.