Путин будет и дальше помогать Ирану добиться мира с США

Путин в разговоре с Пезешкианом пообещал и дальше помогать деэскалации конфликта

Президент России Владимир Путин созвонился по телефону с иранским президентом Масудом Пезешкианом. Лидеры говорили о ситуации на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба Кремля.

Пезешкиан рассказал о прошедших переговорах с американцами 11 апреля. Он поблагодарил РФ за принципиальную позицию по поводу конфликта, в том числе на международных площадках.

Путин пообещал и дальше помогать урегулировать конфликт с помощью дипломатии на Ближнем Востоке. РФ продолжит взаимодействовать по этому вопросу со всеми сторонами конфликта в регионе.

Россия и Иран будут и дальше укреплять отношения между странами. Также Пезешкиан поздравил Путина и всех православных россиян с Пасхой.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.