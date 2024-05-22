Пустые улицы Одессы удивили туриста из Харькова

Прибывший в Одессу из Харькова Турист был удивлен, когда увидел безлюдные улицы города в разгар буднего дня, пишет РИА Новости .

«Приехал в Одессу из Харькова прогуляться по городу. <…> Ну и, конечно, вот такая ситуация в городе. Сейчас у нас 11 утра. Дерибас, людей как бы, ну, нет», — сказал мужчина.

Подобная ситуация для туристического города, по его словам, не является нормой. Вероятно, это связано с новым законом о мобилизации в стране и сегодняшней обстановкой на фронте.

«Хотя в городе тихо, по сравнению с Харьковом тут вообще очень даже безопасно», — подытожил он.

Закон об усилении мобилизации обрел силу 18 мая. Все военнообязанные в течение 60 дней должны обновить свои данные в военкомате. Также они обязаны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по требованию сотрудников военкомата или полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. При этом сроки демобилизации в законе не указаны, что вызвало негодование у ряда депутатов.