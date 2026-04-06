Пушков заявил, что Горбачев не понял последствий путча 1991 года

По словам сенатора, последний генеральный секретарь ЦК КПСС искренне стремился изменить СССР к лучшему, однако не понимал, к чему приведут его реформы. Пушков отметил, что Горбачев был уверен в устойчивости партии, даже когда ее позиции ослабевали.

«Я до сих пор считаю, что он искренне хотел принести добро. Но он не знал, как это сделать. И вот когда ты не знаешь, как пересечь горный поток, то, наверное, не надо в него вступать. А надо сначала продумать, где ты пойдешь, как ты пойдешь. За что ты будешь цепляться? Какие у тебя будут стабилизаторы?» — сказал политик.

Пушков подчеркнул, что после событий 19–21 августа 1991 года Горбачев продолжал считать произошедшее «небольшой заварушкой» и не увидел смены режима.

«И тут встал Борис Николаевич (ред. — Ельцин) и в своей убедительно медвежьей манере поднес ему листок прямо к носу, на котором была подпись под указом о запрещении Коммунистической партии Советского Союза. Я вот думаю, человек, который пять лет возглавлял страну, он не понял, что произошло 19–21 августа 1991 года? Он все считал, что тут была какая-то небольшая заварушка, но она же разрешилась. <…> И он так и не понял, что смена государственного режима произошла», — добавил сенатор.

