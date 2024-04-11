Пушков: США понимают невозможность исключения Крыма из состава РФ
Американские власти понимают, что исключить Крым из состава РФ невозможно, однако признать это они боятся, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram.
Он ответил на слова помощника главы Пентагона Селесты Уолландер, которая призывала «преподать урок» в контексте Крыма руководству России.
«Как она вместе со всей тамошней президентской ратью собирается "исключать" Крым из состава России? Каким образом? Понимают ли в Вашингтоне, что эта задача невыполнима? Полагаю, понимают, но боятся признать», — написал Пушков.
В противном случае, по его мнению, получится так, что администрация Джо Байдена «выстроена на ложных посылках и презумпциях». Теперь Уолландер выступает с «непрофессиональными оценками» и выдает «недостижимое за достижимое», так как этого требует Белый дом.
«Но от этого недостижимое достижимее не станет», — добавил Пушков.
Обещанный же урок, по словам сенатора, будет преподан самим США.