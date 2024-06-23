Политическое движение Макрона, которое было сплетено за полгода до его избрания президентом Франции, является пустотой, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram .

Он согласился со словами бывшего лидера страны Франсуа Олланда, который заявлял о конце «макронизма» во Франции. Депутаты «Возрождения» впечатлили Пушкова своей «пустотой».

«У них нет ни глубоких знаний, ни серьезной подготовки, ни даже продуманных убеждений. Их головы забиты либеральными лозунгами и словесными кодами, по которым они распознают своих и чужих», — пояснил сенатор.

«Макронизм», по мнению Пушкова, не имеет во французском обществе глубоких корней. Все это движение было создано и запущено ради действующего лидера страны, и после ухода Макрона от него «не останется и следа», резюмировал сенатор.