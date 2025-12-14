Пушков считает, что заявления Мерца указывают на крупный сдвиг в геополитике

Немецкий канцлер Фридрих Мерц во время съезда партии ХДС в Мюнхене сказал, что эпоха Pax Americana или «мира по-американски» для ЕС завершилась. Это заявление — признание случившегося масштабного геополитического сдвига, сообщает в своем Telegram-канале сенатор Алексей Пушков.

Первым его признаком стал период, когда Дональда Трампа выбрали президентом США в первый раз. Уже тогда политик показывал лидерам ЕС, что не в восторге от них.

«Водораздел» между Трампом и странами ЕС заключается в трех вещах. Первая касается нынешней и будущей ситуации на Западе. Трамп считает себя его безусловным лидером.

Вторая проблема — противоположные подходы к ценностям, на которых должно быть выстроено общество. Трамп — традиционалист, а главы стран ЕС — левые либералы и прогрессисты.

Третья проблема — конфликт с ЕС. В текущем виде президент США считает его враждебным для себя образованием. В нем Трампа тоже считают врагом.

Пушков считает, что процесс окончания эры Pax Americana для ЕС начался. Он будет продолжительным и противоречивым, но однажды произойдет.

