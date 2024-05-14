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Пушков: реакция противников РФ на перестановки в Минобороны говорит сама за себя

Запад обеспокоен перестановками в министерстве обороны РФ, и такая реакция говорит сама за себя, заявил российский сенатор Алексей Пушков в своем Telegram .

«Назначение Белоусова на пост министра обороны сильно обеспокоило наших противников. Что говорит само за себя», — написал он.

В частности, что немецкий депутат от ХДС Родерих Кизеветтер, который ранее активно призывал увеличить помощь Украине, выразил обеспокоенность выдвижением Белоусова на пост главы Минобороны. Чиновник назвал его эффективным экономистом.

Экс-глава Пентагона Марк Эспер также назвал такой ход Владимира Путина важным и интересным.

Украинский экономист Алексей Кущ посчитал назначение Белоусова «плохой новостью» для Киева, так как это грозит «взвинчиванием динамики российского ВПК».