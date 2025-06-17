Пушков предупредил Трампа о «проклятии» войны с Ираном

Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что возможная война с Ираном станет для президента США Дональда Трампа роковым поворотом в президентской карьере.

В своем Telegram-канале политик напомнил, что до сих пор Трамп оставался единственным президентом США после Джимми Картера, не начавшим ни одной войны.

«Война против Ирана может стать войной Трампа. И тогда он не избежит проклятия, подстерегающего всех президентов США», — подчеркнул Пушков.

Его заявление прозвучало на фоне начавшейся израильской операции против иранских ядерных объектов, военных баз и научных центров, переросшей в масштабный конфликт двух государств.