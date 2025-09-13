Пушков посоветовал президенту Финляндии Стуббу вернуться к жене от Зеленского

Российский сенатор Алексей Пушков посоветовал президенту Финляндии Александру Стуббу вернуться к жене. В Telegram-канале он написал, что это мало на что влияет: Владимир Зеленский по-прежнему не доволен.

«Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», — отметил он.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что в последнее время проводит с украинским коллегой Владимиром Зеленским больше времени, чем с собственной женой. По словам политика, он практически ежедневно общается с лидером Украины.

11 сентября финский президент посетил Киев с рабочей поездкой. Во время встречи с Зеленским Стубб обсуждал сотрудничество украинцев и финнов в области разработки беспилотников и противодействия им, инцидент с БПЛА в Польше и членство Украины в Евросоюзе.

Президенты также заявляли, что между их странами налажено тесное сотрудничество.