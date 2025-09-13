Пушков порекомендовал лидеру Финляндии Стуббу вернуться к супруге от Зеленского

Сенатор Совфеда РФ Алексей Пушков дал рекомендацию лидеру Финляндии Александру Стуббу вернуться к супруге после заявления о том, что он провел с президентом Украины Владимиром Зеленским больше времени, чем с женой. Об этом отечественный политик рассказал в своем Telegram-канале .

Столь странное заявление Стубб сделал во время пресс-конференции с Зеленским в Киеве. Финский политик прибыл в государство с визитом 11 сентября.

Сенатор Пушков написал, что времяпрепровождение Стубба с Зеленским почти ни на что не влияет. Президент Украины все равно остается недовольным.

«Стуббу можно посоветовать вернуться к жене», — добавил Пушков.

Финский президент отметил, что на прошлой неделе они с Зеленским были вместе четыре дня в Дании на встрече Северо-Балтийской восьмерки (NB8). Туда они прибыли совместно, вылетев из французского Парижа. Там проводился саммит «коалиции желающих». После этого 11 сентября Стубб и Зеленский опять встретились в рамках официального визита финского политика в Киев.